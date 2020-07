Test sierologici negativi e trasferimenti dall'hotspot, arrivati però altri barchini

Gli approdi non si fermano. Nonostante le condizioni del mare vengano date in peggioramento, stamani sono sbarcati a Lampedusa una quindicina di tunisini. In nottata, invece, sono stati almeno tre i barchini - con massimo 10 persone a bordo - che sono stati agganciati dai soccorritori.

Intanto, sono partiti i 70 migranti - 35 per motovedetta - il cui trasferimento era stato disposto ieri sera dalla Prefettura di Agrigento. Arriverranno in tarda mattinata a Porto Empedocle. Altri migranti, circa 150, dovrebbero invece essere imbarcati sul traghetto di linea "Sansovino". I test sierologici effettuati ai migranti del Bangladesh fino ad ora hanno dato risultati negativi.

La Regione, sabato, ha fatto arrivare a Lampedusa test sierologici e tamponi e oggi dovrebbe essere inviato un macchinario capace di processare i tamponi in 20 minuti.