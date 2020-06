Otto sbarchi in poche ore a Lampedusa, ma al largo continuano i soccorsi e gli avvistamenti

Otto sbarchi, uno dei quali ancora in corso, nel giro di poche ore a Lampedusa. Al momento sono arrivati 114 migranti, 36 - soccorsi dalla Guardia costiera - appena pochi minuti fa. I barchini soccorsi erano "affollati" da un minimo di 7 persone ad un massimo di 36 appunto. Si susseguono però segnalazioni d'avvistamento: fra Lampedusa e Malta vi sarebbero altre "carrette del mare" in difficoltà. Ad avvistarle è stato l'aereo della Sea Watch.

Nell'hotspot, stamani, prima di tutti questi nuovi approdi, c'erano circa un centinaio di persone. Per domani è previsto un trasferimento, con traghetto di linea per Porto Empedocle, di circa 80 migranti.

La Ocean Viking ha, inoltre, appena soccorso 47 persone su un'imbarcazione alla deriva a sud di Lampedusa, in area sar Maltese. Secondo le prime testimonianze, informa Sos Mediterranee, "i sopravvissuti hanno passato 4 o 5 giorni in mare. Tutti erano disidratati". A bordo sono ora 164 le persone recuperate.

"Il Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma ha assegnato alla Mare Jonio il porto di Augusta per lo sbarco delle 43 persone salvate ieri. Siamo felici per loro che saranno finalmente al sicuro in Europa". Così Mediterranea saving humans.