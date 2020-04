Sbarchi di migranti e Coronavirus, Martello al ministro: "Serve nave d'accoglienza"

"Serve una 'nave dell'accoglienza' ormeggiata di fronte al porto di Lampedusa: in questo momento credo sia l'unica soluzione possibile per evitare che altri migranti stazionino sull'isola dove non c'è più spazio per la loro permanenza". Questo l'appello che il sindaco di Lampedusa (AG) Totò Martello ha rivolto al ministro degli Interni Luciana Lamorgese.

"Non è possibile ospitare altri migranti poiché sull'isola non ci sono strutture adeguate, ma non è neppure possibile pensare di lasciare questa gente a tempo indeterminato sul molo Favaloro in attesa del trasferimento. Se ci fosse una nave qui di fronte - ha spiegato Martello - i migranti potrebbero essere intercettati già prima di arrivare sull'isola o, in caso di sbarchi 'autonomi', verrebbero immediatamente trasferiti a bordo. Non c'è nessun passo indietro sul tema dell'accoglienza e del rispetto dei diritti umani, ma visti gli enormi sacrifici che la cittadinanza sta compiendo per contrastare l'emergenza Coronavirus, non possiamo usare due pesi e due misure: ci sono regole sanitarie che - ha concluso - bisogna rispettare per proteggere la salute individuale e collettiva, sono regole che devono valere per tutti, anche per i migranti".