Sbarchi di migranti e Coronavirus, i pompieri sanificano Lampedusa

Migranti e Coronavirus. E' doppia l'emergenza che vive l'isola di Lampedusa. Per evitare di far correre possibili rischi ai lampedusani, oggi, sono scesi in campo anche i vigili del fuoco: da sempre, specie sulla più grande delle isole Pelagie, al servizio dei cittadini. I pompieri hanno provveduto alla sanificazione del molo Favaloro (il luogo dove approdano o dove vengono condotti i migranti sbarcati autonomamente), le vie del Porto Nuovo, la via Roma nella parte pedonale e via Vittorio Emanuele. Domani si completerà la restante parte di via Roma e via Bonfiglio.

I vigili del fuoco per l'intervento di stamani hanno impiegato cinque unità e tre automezzi, di cui un modulo adibito proprio per la sanificazione. Il corpo dei pompieri è, del resto, componente fondamentale del sistema di Protezione civile.