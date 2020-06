Quattro sbarchi in poche ore a Lampedusa: approdano 71 tunisini

Tre barchini sono già arrivati. Il quarto sta per giungere a molo Favarolo. Nel giro di poche ore, Lampedusa, torna ad essere terra d'approdi. Complessivamente 71 i migranti che sono stati soccorsi. Nel primo barchino c'erano 11 tunisini, 10 nel secondo e 36 nel terzo. Nella quarta "carretta del mare", che sta per giungere al molo, dovrebbero essere invece 14. Tutti, come da routine, verranno portati all'hotspot di contrada Imbriacola che era vuoto già da giorni.



