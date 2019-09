Barchino carico di tunisini arriva all'isola dei Conigli: quattro sbarchi in poche ore

Accerchiate. Da stamani, migliorate le condizioni del tempo, le isole Pelagie sono tornate ad essere attorniate da barchini e migranti. Quattro i diversi gruppi di extracomunitari - per un totale di 120 persone - bloccati nel giro di pochissime ore. La penultima "carretta del mare" è arrivata in concomitanza con il tramonto. Ed è giunta - con a bordo 21 uomini - praticamente davanti la spiaggia dell'isola dei Conigli, a pochissimi metri dal bagnasciuga. Increduli i tantissimi turisti che erano ancora sull'arenile. Gente che ha fatto subito scattare l'allarme e la polizia di Stato si è precipitata. Diciannove sono stati bloccati immediatamente, altri due invece sono stati ritrovati - mentre cercavano di allontanarsi - per strada.

Nove i tunisini che sono stati invece ritrovati, dalla Guardia costiera, sull'isolotto di Lampione. I migranti, nel pomeriggio, sono stati subito soccorsi e sono stati portati a Lampedusa. Vanno ad aggiungersi ai 12, fra i quali una donna, che erano arrivati stamattina a bordo di un barchino. Ad accorgersi di loro, quando erano praticamente giunti a destinazione, è stata una motovedetta della Guardia di finanza.

In serata, poi, un barcone - con 78 migranti a bordo, camerunensi e tunisini, - è stato intercettato a ridosso della costa: a circa 500 metri. Anche i 78 sono sbarcati a molo Favarolo e poi sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola dove - dopo i trasferimenti degli scorsi giorni verso Porto Empedocle - erano rimasti, almeno fino a questa mattina, soltanto due immigrati: due uomini che hanno un principio di scabbia e sono stati lasciati nella struttura - si chiama "blocco sanitario" - perché tenuti sotto cure mediche.

Quando arriveranno i migranti - complessivamente 82 - che si trovano sull'Ocean Viking, nella struttura di contrada Imbriacola, si arriverà a complessive 202 presenze. Ancora una volta, praticamente all'improvviso, l'hotspot sarà di nuovo pieno e supererà la capienza massima prevista che è per 95 persone.