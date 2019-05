Tre sbarchi in poche ore a Lampedusa, Martello: "Abituati a gestire questioni più complesse"

Tre sbarchi in poche ore a Lampedusa. Un gruppetto di sette migranti è approdato a bordo di una piccola imbarcazione direttamente in porto. Durante la notte sono arrivati anche i 20 migranti tratti in salvo - a largo della più grande delle isole Pelagie - da una motovedetta della Guardia di finanza. Quarantatré, in serata, erano invece approdati direttamente sulla terraferma a Cala Galera. Fra loro tre donne incinte e cinque bambini.

“Non c’è nessuna emergenza, siamo attrezzati per gestire situazioni molto più complesse. Abbiamo attivato subito tutte le procedure di soccorso e accoglienza” - ha detto il sindaco delle Pelagie Salvatore Martello.

Intanto, al largo della Libia si teme una nuova sciagura del mare. La Marina militare sta soccorrendo un barcone con 90 persone a bordo. “Al momento non ci è stato comunicato nulla e la questione non riguarda Lampedusa - commenta Martello -, auspico solo che tutto proceda per il meglio”.