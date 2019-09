Lampedusa è accerchiata dai "barchini": 9 sbarchi in poche ore, hotspot di nuovo al collasso

Sono diventati 9 i "barchini" che in poco meno di 18 ore sono giunti a Lampedusa. Gli ultimi due - con a bordo rispettivamente 10 e 15 tunisini - sono riusciti a spingersi fino al porto. Da poco prima delle ore 20 di ieri, sulla più grande delle isole Pelagie, sono sbarcati un totale di 176 extracomunitari. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono circa 300 persone, a fronte di una capienza massima per 95. Per domani, per provare ad alleggerire la struttura di prima accoglienza, è in fase di organizzazione un trasferimento con il traghetto di linea. Si teme, fra l'altro, viste le condizioni del mare, che non sia affatto finita e che, cioè, gli approdi possano proseguire con lo stesso ritmo delle ultime ore.

Barconi sono arrivati anche a Pantelleria e a Trapani. Di fatto, nelle ultime ore, è l'intera Sicilia ad essere letteralmente circondata da microscopiche "carrette del mare" cariche di migranti di diverse nazionalità, ma per la maggior parte tunisini.

"Nessuna emergenza a Lampedusa - garantisce il sindaco Totò Martello - . La situazione non è mai cambiata. I migranti sono sempre arrivati, anche prima, perché il problema non è mai stato affrontato e risolto. Se a Lampedusa arrivano e poi vengono trasferiti altrove, problemi non ce ne sono. Si creano invece, dal momento in cui i migranti vengono tenuti a Lampedusa per giorni. Ma se continua così significa che gli impegni che abbiamo preso con questo ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, funzionano. Col precedente ministro - osserva il sindaco - nemmeno parlavamo".

"Le persone dovrebbero essere prese e arrivare qua in sicurezza, con i canali regolari, con i corridoi umanitari" - ha detto, invece, Pietro Bartolo, medico e

europarlamentare, commentando l'ondata di migranti arrivati a Lampedusa nelle ultime ore - . Bisogna cambiare totalmente registro, non si può arrivare attraverso il mare, anche perché li mettono ormai su barche veramente ridicole, piccolissime e pericolosissime".