Altri 42 migranti arrivati con 2 barchini, hotspot di nuovo in emergenza

Doppio sbarco, nella notte, a Lampedusa che resta la meta privilegiata dei barchini carichi di tunisini. Prima, una microscopica imbarcazione con a bordo 15 persone è stata notata dai finanzieri che, con la motovedetta, pattugliavano la costa dell'isola, quasi all'imbocco del porto. Poi, con una lancia in legno, intercettata pure questa dalle Fiamme gialle, sono arrivati 27 migranti, tra cui 4 donne e 8 bambini. "Raccontano di aver lasciato Zuwara, in Libia, e di essere della Tunisia, Pakistan e Siria" - ha reso noto, su Twitter, Mediterranean Hope - .

I 42 nuovi arrivati sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, all'alba, c'erano 202 extracomunitari, a fronte di una capienza massima prevista per 95 persone.

Il "copione" è, di fatto, sempre lo stesso: quotidianamente a Lampedusa giungono almeno due barchini carichi di immigrati. E sempre quotidianamente, la Prefettura di Agrigento prova a far fronte alle elevate presenze all'interno della struttura d'accoglienza disponendo trasferimenti. Sotto stress, per come evidenziato ieri dal sindacato, la polizia di Stato che coordina i continui smistamenti e mantiene l'ordine pubblico all'interno della struttura di contrada Imbriacola.