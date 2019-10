Lampedusa, sbarchi senza soste: 60 migranti approdano al porto commerciale

Una sessantina di migranti, di origine nordafricana, sono sbarcati al porto commerciale di Lampedusa. L'imbarcazione è arrivata fino all'ingresso ed è stata soccorsa da una motovedetta della Capitaneria di Porto.

Una volta giunti in banchina, per i migranti - fra loro ci sono diverse donne e bambini - sono scattate le procedure di accoglienza. Si tratta del terzo sbarco a Lampedusa in poche ore e del quarto nelle coste agrigentine visto che c'era stato un altro approdo a Porto Empedocle di quindici tunisini.

Sull'isola, invece, la scorsa notte ci sono stati due sbarchi, uno di 15 persone e l'altro di 11.