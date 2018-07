I netturbini sono tornati al lavoro: è ripresa la raccolta dei rifiuti

E' ripresa la raccolta dei rifiuti sulla più grande delle isole Pelagie. I 16 operatori ecologici sono tornati - dopo tre giorni di astensione - al lavoro e stanno cercando, anche con l'utilizzo dei mezzi pesanti, di fare in fretta a ripulire l'isola, restituendole decoro e dignità.

La vertenza dei lavoratori non sembra però essere del tutto rientrata e sull'isola spirano venti di polemica. Ma Lampedusa ha bisogno di subire danni. Ha bisogno che la sua immagine, in questo periodo, non venga deturpata. Il sindaco delle Pelagie, Totò Martello, ieri, dopo il vertice in Prefettura, aveva raccontato: "Continuo a ricevere segnalazioni e denunce da parte degli operatori turistici per i gravissimi danni che stanno subendo".

A Lampedusa, al momento, pare che ci siano oltre 40 mila presenze.