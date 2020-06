Rimossa la barchetta dei migranti abbandonata all'Isola dei Conigli

La barca - utilizzata dai migranti - per giungere, lo scorso venerdì, fino all'Isola dei Conigli di Lampedusa è stata rimossa. Il comando dell'ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, con l’impiego della motovedetta Cp 2105 e di un gommone, ha permesso la rimozione dell’imbarcazione abbandonata durante lo sbarco.

"Grazie alla professionalità e disponibilità del personale della Guardia costiera intervenuto, e con la collaborazione degli operatori Legambiente – Ente gestore della riserva naturale, la rimozione si è conclusa con successo, garantendo la piena integrità dell'ambiente in un sito naturale estremamente delicato ed in una condizione operativa non semplice" - ha dichiarato il direttore della riserva naturale e coordinatore regionale delle riserve Angelo Dimarca - .