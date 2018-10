"Inveisce contro il proprietario del bar e i carabinieri", denunciata 35enne

Inveiva con alcuni clienti e con lo stesso proprietario del bar. Nonostante i tentativi per allontanarla, la trentacinquenne romena continuava a manifestarsi in stato fortemente alterato. Non pare avesse bevuto. In via Vittorio Emanuele, notando qualcosa di strano nell’esercizio commerciale, si sono, ad un certo punto, fermati anche i carabinieri che erano impegnati in un controllo del territorio.

La donna, alla sola vista delle divise, sarebbe andata in escandescenze e anche se i militari hanno cercato di calmarla, la romena avrebbe tentato di scagliarsi contro i carabinieri. Militari che l’hanno denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.