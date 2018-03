Scaglia razzo di segnalazione contro l'hotspot, è l'ennesima protesta?

Avrebbe scagliato un razzo di segnalazione, di quelli che utilizzano i pescatori quando sono in difficoltà e provano a richiamare l’attenzione, contro l’hotspot di contrada Imbriacola. Razzo che però non ha raggiunto l’immobile e dove è caduto non ha provocato alcun danno. Ancora una volta, a Lampedusa, - ed è il terzo episodio in neanche quindici giorni – qualche immigrato, ospite della struttura di identificazione e accoglienza, ha utilizzato, e non è naturalmente passato inosservato, un razzo di segnalazione.

Di questo nuovo caso si stanno occupando i poliziotti che, quotidianamente, sono in servizio nella struttura. C’è da capire, naturalmente, dove, effettivamente, i migranti trovano quei razzi di segnalazione o le boette fumogene – usate dai pescatori – e perché, ormai ripetutamente, li utilizzano. E’ forse l’ennesima forma di protesta? Non è escluso.