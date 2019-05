"Commise una rapina ad Imperia": arrestato tunisino sbarcato a Lampedusa

Era tornato in Italia, a Lampedusa nello specifico. Su di lui gravava però un'ordinanza di custodia cautelare perché ritenuto responsabile di rapina. Un provvedimento emesso dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia. Ad arrestarlo - eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere - sono stati, ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento.

Il provvedimento dell'autorità giudiziaria ligure risaliva al primo agosto dello scorso anno. Chawki Benammar, tunisino di 23 anni, è stato ritenuto responsabile del reato di rapina. L’immigrato è sbarcato - assieme ad altre 19 persone - a Lampedusa nella notte del 30 aprile. Le procedure di identificazione hanno permesso, appunto, ai poliziotti della Squadra Mobile d'appurare che sul suo conto c'era il provvedimento cautelare.