Pratica in ritardo? Imprenditore aggredisce e picchia impiegato comunale: arrestato

Incontra, verosimilmente per caso, lungo via Roma, un impiegato dell’Utc di Lampedusa e si ferma a chiedergli conto e ragione sulla pratica amministrativa di cui attende, da tempo, la definizione. E’ arrabbiato perché ha riscontrato dei ritardi. Quando si sente dire, dall’impiegato, che manca ancora della documentazione, l’imprenditore quarantacinquenne va in escandescenze e si scaglia contro il dipendente comunale che è stato picchiato. Un momento di caos, nel centro di Lampedusa, che non è, naturalmente, passato inosservato ai carabinieri. I due militari di pattuglia e il comandante della stazione isolana intervengono immediatamente. Difficile però – secondo quanto è stato ricostruito ieri dal comando provinciale dell’Arma dei carabinieri di Agrigento – riuscire a fermare il furioso imprenditore che – secondo l’accusa – si è scagliato anche contro i due carabinieri. Il quarantacinquenne è stato, dunque, arrestato. Dovrà rispondere, adesso, delle ipotesi di reato di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

I due militari di pattuglia hanno, infatti, riportato alcune contusioni e, dopo aver terminato le formalità di rito dell’arresto, si sono fatti controllare e refertare da un medico. Su disposizione del sostituto procuratore di Agrigento, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, è stato posto ai domiciliari. Pare che, ieri, l’impiegato comunale – vittima di quella che sembrerebbe essere stata una vera e propria aggressione – non avesse ancora formalizzato la querela di parte. Ma ha, naturalmente, del tempo a disposizione per poterlo ancora fare.