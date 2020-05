"Il ponte su Cala Salina sfregia la bellezza", esposto anche di Italia Nostra

"Un ponte inutile che sfregia la bellezza di Lampedusa". E' con questa affermazione che, circa il progetto di realizzare un viadotto su Cala Salina, è intervenuta anche Italia Nostra con il presidente di Agrigento: Adele Falcetta, quello regionale: Leandro Janni e con Liliana Gissara: componente del Consiglio nazionale.

Dopo Legambiente Sicilia e MareAmico, anche Italia Nostra si oppone ad un piano di lavoro per un ponte "ad altissimo impatto e del tutto superfluo". "Il fatto ha dell'incredibile. Nel 2020, in uno dei luoghi dove la bellezza naturalistica e paesaggistica della Sicilia è indiscutibilmente vivida e tangibile, - scrivono - c'è ancora qualcuno che si ostina a concepire e a voler realizzare costosissimi progetti. A Lampedusa, l'amministrazione comunale intenderebbe realizzare un ponte lungo 130 metri, sul mare, per collegare il Porto vecchio con Porto nuovo, per di più in un'area sottoposta a vincoli ambientali, paesaggistici e archeologici. La struttura, infatti, sostenuta da robusti piloni che poggerebbero sul fondale, dovrebbe essere edificata di fronte a un'area di interesse archeologico, Cala Salina".

"Un progetto vecchio, obsoleto, concepito oltre trent'anni fa, la cui utilità è tutta da dimostrare – sostiene Italia Nostra - . Lampedusa è sottoposta a un piano paesaggistico finalizzato a tutelare e valorizzare l'incomparabile bellezza dell'isola. Un piano che non può prevedere un'opera di tale brutalità, di tale impatto ambientale, visivo e paesaggistico. Un'opera che offenderebbe gravemente quella porzione di paesaggio costiero. I soldi dei contribuenti non possono essere spesi per sfregiare le bellezze che madre natura ci ha generosamente elargito e di cui dobbiamo avere cura. Un esposto alla magistratura per l'accertamento della regolarità delle procedure ci sembra dunque inevitabile".