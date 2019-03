Passaporto non in regola con i visti: scatta l'allontanamento per un 32enne

Non era in regola con i visti sul passaporto. Un trentaduenne dell’Honduras è stato destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio italiano. Di fatto, si è trattato di uno straniero irregolare. Il giovane è incappato in un posto di controllo dei carabinieri della stazione di Lampedusa. Militari dell’Arma che hanno verificato i documenti d’identità del giovane che, a quanto pare, era in vacanza sulla più grande delle isole Pelagie.

Ma i carabinieri hanno subito notato che su quel passaporto che avevano davanti agli occhi c’era qualche cosa che non tornava. E’ stato dunque fatto uno specifico controllo dei visti ed è stato accertato che vi sarebbero state delle irregolarità. Motivo per il quale, dunque, il trentaduenne straniero è risultato essere irregolarmente presente sul territorio italiano. A ruota è stato fatto un provvedimento di allontanamento: gli sono stati dati dei giorni per lasciare l’Italia e tornare in Honduras.