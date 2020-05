"Stop migranti e subito un ospedale": raccolta firme da inviare a Roma

"L'unico punto all'ordine del giorno è l'emergenza Covid. Non sappiamo se, nell'ambito di quel punto all'ordine del giorno, si parlerà anche di ospedale. Ma noi non siamo soddisfatti, noi non parleremo. Non è possibile che le istituzioni di prossimità non abbiano preso in considerazione una parte di Lampedusa". Lo ha detto, ieri sera, durante la raccolta firme in piazza Libertà, il lampedusano Giacomo Sferlazzo. Gli isolani, quelli che chiedevano di poter discutere della creazione di un ospedale e della chiusura dell'hotspot, non sono appunto soddisfatti e anche ieri pomeriggio e sera hanno continuato a raccogliere le firme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' stata presa, infatti, una decisione. Le richieste, assieme alle firme raccolte, verranno inviate al presidente del Consiglio, ai ministri della Sanità, degli Interni, al presidente della Regione e all'assessore regionale alla Sanità e al prefetto di Agrigento. Le richieste sono: "l'impegno a realizzare un ospedale (sull'isola c'è un Poliambulatorio) a Lampedusa e a fare in modo che sul territorio delle Pelagie venga garantito l'effettivo rispetto dei Lea (Livelli essenziali di assistenza), in linea con l'articolo 32 della Costituzione e con le normative vigenti" e "segnare una forte discontinuità nell'utilizzo e nell'abuso del territorio di Lampedusa e della sua comunità all'interno della governance delle migrazioni così come verificatosi da trent'anni a questa parte: chiudere l'hotspot e il trasferimento immediato dei migranti su terraferma, senza passare dall'isola, sottraendo così Lampedusa alle strumentalizzazioni, ai ricatti e alla complicità col commercio di carne umana".