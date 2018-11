Cade da tre metri mentre effettua lavori edili, operaio trasferito a Palermo

Cade da tre, forse quattro, metri d'altezza mentre sta effettuando dei lavori edili. Un operaio di 55 anni è rimasto gravemente ferito - ma, per sua fortuna, non è in pericolo di vita - in contrada Terranova a Lampedusa. E' accaduto tutto ieri sera. Sul posto, una volta scattato l'allarme, si sono precipitati anche i carabinieri della stazione isolana.

L'operaio lampedusano è stato naturalmente soccorso e portato, in primissima battuta, al Poliambulatorio dell'isola. E' stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118 e l'uomo è stato trasferito all'ospedale "Ingrassia" di Palermo. Ha riportato diversi traumi e fratture alle gambe. Dopo i controlli sanitari è stato ricoverato. Non è però, appunto, in pericolo di vita.

I carabinieri di Lampedusa, dopo l'infortunio sul lavoro, hanno avviato le indagini per appurare se le norme sulla sicurezza dei lavoratori siano state rispettate o meno.