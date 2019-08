Madrid invia nave militare a Lampedusa: porterà i migranti della Open Arms a Maiorca

Ore 15. Madrid invia nave militare per i migranti della Open Arms, per recuperarli e portarli a Maiorca. Il ministero della Difesa spagnola ha annunciato che la nave Audaz si sta preparando per far rotta verso Lampedusa (tre giorni di navigazione) e recuperare i migranti bloccati da 19 giorni sulla Open Arms, per poi portarli a Maiorca, nelle Baleari. La Audaz partirà alle 17 ora locale. "Dopo aver analizzato diverse opzioni, il governo spagnolo, d'accordo con le raccomandazioni logistiche dell'Esercito, considera che questa è la più adeguata e permetterà di risolvere in settimana l'emergenza umanitaria che si vive a bordo" della nave, si legge in un comunicato della Moncloa.

Verso la svolta

Ci siamo. Dopo 19 giorni, pare che il dramma della Open Arms s'avvii verso il momento decisivo. Il governo spagnolo offrirà "nelle prossime ore" ad Open Arms una soluzione di fronte alla situazione "di emergenza umanitaria" che si registra a bordo della nave della Ong spagnola bloccata di fronte a Lampedusa. Lo ha detto il ministro della Difesa, Margarita Robles, sottolineando, in un'intervista radiofonica, - secondo quanto riporta l'Adnkronos - che la Spagna "non volterà lo sguardo dall'altra parte come sta facendo il ministro Matteo Salvini".

Robles non ha specificato se si tratterà dell'invio di un aereo per il trasporto dei migranti come richiesto dalla Ong, ma ha precisato che si tratterà dell'alternativa "migliore e più adeguata dal punto di vista umanitario".

"Ong spagnola, nave spagnola, porto spagnolo: giusto così. La coerenza e la fermezza italiane pagano, non siamo più il campo profughi d'Europa''. Lo ha detto - commentando la notizia della soluzione che verrà offerta, nelle prossime ore, dal governo spagnolo - il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

In attesa della soluzione che dovrà essere offerta dalla Spagna, l'Open Arms resta alla fonda, a circa 800 metri di distanza, davanti a cala Francese a Lampedusa.