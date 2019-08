Sequestro Open Arms, i legali hanno segnalato "forte stress equipaggio"

I legali della Ong Open Arms, ieri, hanno fatto sapere alla Procura di Agrigento "del forte stress vissuto, oltre che dai migranti, dallo stesso equipaggio che non riposava da diverse notti e che non era più in grado di assicurare le condizioni di sicurezza a bordo, né di assicurare alcun ulteriore viaggio del natante". Emerge anche questo dal provvedimento di sequestro preventivo, firmato dal procuratore Luigi Patronaggio, per la nave Open Arms.

Il sequestro preventivo della Open Arms, disposto ieri dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, è stato fatto per "ragioni di urgenza che non consentono di attendere un provvedimento di sequestro emesso dal giudice" e questo perché "le persone a bordo si trovano in condizioni psicologiche assai critiche come risulta - scrive il capo dei Pm nel provvedimento - dall'ispezione eseguita a bordo della nave con i consulenti nominati, con pericolo per l'incolumità dei migranti, dell'equipaggio e delle forze di polizia che vigilano sulla sicurezza in mare".

Secondo la Procura di Agrigento il permanere della Open Arms alla fonda, nelle immediate vicinanze del porto di Lampedusa , "protrae gli effetti del reato e anzi può cagionare un aggravamento". Questo perché "il permanente status quo - scrive Patronaggio - può solo aggravare gli effetti pregiudizievoli sulla salute psichica e fisica delle persone a bordo, comportando rischi per l'incolumità degli stessi". Il sequestro preventivo è stato fatto nell'ambito del fascicolo, a carico di ignoti, per le ipotesi di reato di rifiuto e omissione di atti d'ufficio.