Caso Open Arms: la Procura dispone un'ispezione sanitaria e c'è il via libera allo sbarco di 28 minori non accompagnati

Ore 14,46. C'è il via libera allo sbarco di 28 minori non accompagnati. Poco prima il ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva risposto all'ultima lettera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed era emerso che "lo sbarco dei presunti minori è una scelta di esclusiva responsabilità del premier". "L'indirizzo politico di Salvini, supportato giuridicamente, è diverso da quello del presidente del Consiglio - hanno sottolineato fonti del Viminale - . Già lunedì il ministro auspica novità a proposito del ricorso sulla decisione del Tar del Lazio, ed è certo che la linea della fermezza e della difesa dei confini e della dignità dell'Italia è condivisa dalla stragrande maggioranza dei cittadini di questo Paese".

Salvini non si oppone allo sbarco

Dopo che è stato disposto lo sbarco dei minori non accompagnati, Salvini ha scritto al premier Conte: "Prendo atto che disponi che vengano sbarcati i (presunti) minori attualmente a bordo della Open Arms" e "darò pertanto, mio malgrado, per quanto di mia competenza e come ennesimo esempio di leale collaborazione, disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli all'esecuzione di tale tua esclusiva determinazione, non senza ribadirti che continuerò a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l'affermazione delle ragioni di diritto che ho avuto modo di esporti".

Procura dispone ispezione sanitaria

La Procura di Agrigento, dopo una riunione svoltasi al quinto piano del palazzo di giustizia di via Mazzini, ha disposto, intanto, una ispezione sanitaria sulla Open Arms. Salirà sulla nave della Ong spagnola un medico della Sanità marittima con la Squadra Mobile della Questura di Agrigento e la Guardia costiera Lampedusa. La commissione dovrà valutare le condizioni igienico-sanitarie in cui, da 16 giorni ormai, vivono 134 migranti, tra cui 28 minori non accompagnati.

La Procura dei minori di Palermo, ieri, ha nominato i tutori per tutti i minori che sono a bordo della Open Arms. Potrebbe essere proprio l'ispezione medica la chiave di volta in questa situazione di stallo - che dura appunto da più di 15 giorni - del caso Open Arms. La Procura della Repubblica di Agrigento, che è coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio con l'aggiunto Salvatore Vella, tengono il massimo riserbo sui passi che stanno muovendo.

Guardia costiera pronta a fronteggiare emergenze

"In relazione alla permanenza della unità 'Open Arms' nelle acque prospicienti l'isola di Lampedusa, la Guardia Costiera territoriale monitora attentamente l'evolversi della situazione nelle ipotesi dovessero configurarsi emergenze da fronteggiare per la salvaguardia della vita umana in mare ed in attesa di conoscere le determinazioni che verranno adottate dalle autorità governative competenti. Nel contempo il Comando Generale del Corpo opera fornendo ogni supporto a tutte le Autorità coinvolte nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti" - scrive il comando generale della Guardia costiera - .

Ong: "A bordo situazione insostenibile"

"La situazione a bordo di Open Arms è ormai qualcosa di insostenibile. Ieri abbiamo mandato un comunicato alla Merkel, al presidente Macron, a Sanchez, al presidente del Parlamento europeo e alle autorità italiane. A bordo 134 persone, più altre 19 persone che rimangono sequestrate: se dovesse svilupparsi un'altra azione collettiva non possiamo sicuramente controllarla" - lo ha detto, secondo quanto riporta l'Ansa, il presidente di Open Arms, Riccardo Gatti - . "Penso che le persone che sono a bordo vadano sbarcate immediatamente perché da un punto di vista sanitario, non strettamente medico ma piuttosto psicologico e psichiatrico, ci sono dei problemi seri che possono anche sfociare in atti di violenza sugli altri o su se stessi. La situazione è potenzialmente esplosiva anche se fortunatamente, per ora, sono riusciti a tenere a bada la situazione" - ha commentato, per l'Adnkronos, Gino Strada di Emergency - .