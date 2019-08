Open Arms, altri 5 migranti in mare: 15 gli uomini che hanno già lasciato la nave

Ore 12,55. E' l'inferno. Altri 5 immigrati degli 88 che erano rimasti sulla Open Arms si sono gettati in mare. La motovedetta della Guardia costiera, che è praticamente accanto alla nave della Ong, li ha subito soccorsi. Verranno trasferiti, anche loro, al molo Favarolo di Lampedusa. Di fatto, non appena i migranti - rimasti sulla nave - si accorgono che chi si getta in mare viene soccorso e non torna più sulla Open Arms, copiano - pur di arrivare sulla terraferma - il comportamento dei loro compagni di viaggio.

Ore 12. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio sta partendo, in elicottero, verso Lampedusa. Assieme a lui, uno staff di medici. Il magistrando si sta spostando per seguire, da vicino, quanto sta accadendo nelle ultime ore sul caso Open Arms: in mattinata si è tuffato in mare un immigrato, che è finito al Poliambulatorio, e adesso altri 9 migranti si sono gettati in acqua e sono stati recuperati dalle motovedette. "La situazione è esplosiva, devo riportare la calma e fare in modo che nessuno si faccia male" - ha detto il procuratore Luigi Patroggio - . "L'impegno e l'attenzione sono massimi per l'incolumità" - ha concluso - .

Nove migranti si gettano in mare

Ore 11,30. Nove immigrati si sono tuffati in mare dalla Open Arms. Le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno recuperato tutti e li hanno portati al molo Favarolo dove ad attenderli c'erano i soccorritori e le forze dell'ordine. Stamattina si era registrato un altro caso: uno dei 98 migranti presenti sulla nave spagnola si era gettato in acqua ed era stato recuperato dalla motovedetta della Capitaneria di porto. L'uomo, attualmente, si trova al Poliambulatorio: non è in gravi condizioni di salute.

"Hanno rischiato tutti di annegare" - spiegano i soccorritori - . Il mare è molto agitato, a Lampedusa soffia un forte vento.

Il diciannovesimo giorno ...

Il diciannovesimo giorno si apre con un nuovo tentativo di fuga da parte di uno dei 98 migranti rimasti sulla Open Arms. L'uomo si è gettato in mare, forse con l'intenzione di raggiungere la costa a nuoto o forse provando a dare una nuova, plateale, manifestazione del disagio che si sta vivendo su quella nave, battente bandiera spagnola. E' stato però, praticamente subito, ripescato dai militari che erano su una motovedetta della Guardia costiera.

"Inizia così il 19esimo giorno di sequestro", scrive - su Twitter - Oscar Camps, fondatore dei Open Arms postando il video del migrante che questa mattina si è gettato in acqua. L'uomo è stato recuperato dalla Guardia costiera". "Giorno 19. Notte delirante e un uomo in acqua - scrivono, sempre su Twitter, dalla Open Arms - . Prima un'evacuazione medica urgente, poi questa mattina un uomo si è gettato in acqua cercando di raggiungere la terra davanti a lui. Nel mezzo, un donna con attacco di panico. La situazione è disperata. Mancano le parole".

Domenica scorsa, stessa cosa avevano fatto altri 5 immigrati, tutti con il giubbotto salvagente indossato, che sono stati però ripescati - e riportati a bordo - dagli attivisti della Open Arms.