Open Arms, migrante si getta in mare: ripescato dalla Capitaneria

Il diciannovesimo giorno si apre con un nuovo tentativo di fuga da parte di uno dei 98 migranti rimasti sulla Open Arms. L'uomo si è gettato in mare, forse con l'intenzione di raggiungere la costa a nuoto o forse provando a dare una nuova, plateale, manifestazione del disagio che si sta vivendo su quella nave, battente bandiera spagnola. E' stato però, praticamente subito, ripescato dai militari che erano su una motovedetta della Guardia costiera.

"Inizia così il 19esimo giorno di sequestro", scrive - su Twitter - Oscar Camps, fondatore dei Open Arms postando il video del migrante che questa mattina si è gettato in acqua. L'uomo è stato recuperato dalla Guardia costiera". "Giorno 19. Notte delirante e un uomo in acqua - scrivono, sempre su Twitter, dalla Open Arms - . Prima un'evacuazione medica urgente, poi questa mattina un uomo si è gettato in acqua cercando di raggiungere la terra davanti a lui. Nel mezzo, un donna con attacco di panico. La situazione è disperata. Mancano le parole".

Domenica scorsa, stessa cosa avevano fatto altri 5 immigrati, tutti con il giubbotto salvagente indossato, che sono stati però ripescati - e riportati a bordo - dagli attivisti della Open Arms.