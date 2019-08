Onde altissime e forte vento, Open Arms: "Situazione drammatica, porto subito"

"Se la situazione era già difficile a bordo di Open Arms, la meteorologia la trasforma in drammatica. Davvero gli stati europei permettono una cosa simile? Come la chiamate questa, se non emergenza umanitaria? Dove siete? #unportosicurosubito". Lo scrivono su Twitter, accompagnando l'appello con le immagini di mare mosso e degli immigrati sistemati sul ponte, dalla Ong spagnola. "In mare ci sono 147 storie di vita, di speranza, di coraggio, purtroppo anche di violenza - avevano spiegato qualche ora prima - . Storie di uomini, donne e bambini che devono sbarcare. Subito". I 147 migranti sono da 13 giorni sulla nave Open Arms, in acque internazionali, a circa 30 miglia dalla costa di Lampedusa. Le raffiche di vento, così come il mare agitato, sono dati in aumento.

"Oggi è il tredicesimo giorno. Tredicesimo giorno in mare. Tutti sotto l’ombrellone o dietro uno schermo a digitare. Loro sono in mare. Così, ve lo volevo ricordare. Fate attraccare Open Arms e accogliamo con un abbraccio tutte le persone a bordo" - ha scritto chef Rubio che è tornato a lanciare un nuovo "Sos".

"Le condizioni meteo sono deteriorate, con aumento delle onde previsto nelle prossime 24 ore. Le persone a bordo della Ocean Viking soffrono di mal di mare. Rimanere in mare mentre le persone soffrono non può essere la soluzione. Dovrebbero essere sbarcate al più presto in un luogo sicuro" - ha denunciato, in un tweet, l'Ong Sos Mediteranee - . Sono 356 i migranti bloccati a bordo della nave da soccorso Ocean Viking.

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, però in indietreggia: "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte mi ha scritto per lo sbarco di alcuni centinaia di migranti a bordo di una nave di una ong che però è straniera e in acque straniere.. gli risponderò garbatamente. Non si capisce perché debbano sbarcare in Italia".