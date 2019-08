Sequestro Open Arms e sbarco dei migranti, Salvini: "Non ho paura di un altro processo"

"Se qualcuno pensa di spaventami con l'ennesima denuncia e richiesta di processo, si sbaglia. Sarebbe una beffa che mentre abbiamo convinto la Spagna a mandare una nave, qualcuno in Italia sta lavorando per farli sbarcare adesso e magari processare il ministro dell'Interno che testardamente continua a

difendere i confini del Paese". Lo ha detto, in diretta Facebook, il ministro dell'Interno Matteo Salvini spiegando che la Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave Open Arms e lo sbarco dei migranti a bordo.

"Mi sono assentato dal Senato perché non mancano le emergenze - ha spiegato, alle 18,28, su Facebook, il ministro dell'Interno Salvini - . La novità degli ultimi minuti è che, probabilmente, la Procura di Agrigento vuole sequestrare la Ong Open Arms con il risultato conseguente di imporre lo sbarco degli immigrati rimasti a bordo. Mentre dalla Spagna è partita una nave militare, direzione Italia, per venire a prendere queste persone, qualcuno si sta portando avanti, nel nome del Governo dell'inciucio, - dice il vice premier - per riaprire i porti. Finché campo è mio dovere difendere i confini, l'onore, la dignità e la sovranità del mio Paese. Molto probabilmente, non svelo un mistero, mi arriverà un'altra denuncia perché la Procura di Agrigento, che è quella che già in passato iniziò l'inchiesta ai miei danni per sequestro di persona, ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per abuso d'ufficio. Secondo qualcuno, probabilmente, avrei dovuto fare sbarcare i migranti di questa nave spagnola, di ong spagnola, che ha raccolto immigrati in acque libiche e che ha stazionato per giorni in acque maltesi".