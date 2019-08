"Free Open Arms" e "Aprite i porti": da San Gerlando si alza forte l'urlo

"I ragazzi e le ragazze che erano sulla Open Arms ci sono venuti a trovare e a dare supporto al nostro presidio. Il messaggio che lanciamo è quello di lasciare approdare chi ha salvato le loro vite nel porto di Lampedusa". Isolani e attivisti, anche ieri sera, si sono ritrovati sul sagrato della chiesa di San Gerlando - a Lampedusa - ed hanno lanciato, per l'ennesima volta, i messaggi: "Free Open Arms" e "Aprite i porti".

Accanto a loro anche alcuni dei 27 giovanissimi sbarcati nella serata di sabato dalla nave della Ong spagnola. E' da settimane ormai, esattamente per come era successo per il caso della Sea Watch, che la quotidiana serale manifestazione di solidarietà - con tanto di coperte termiche sulle spalle - si svolge nel cuore di Lampedusa, davanti allo sguardo di tantissimi turisti che si soffermano anche per capire.

Per stamani è previsto il trasferimento, con traghetto di linea, a Porto Empedocle di 19 dei 27 migranti sbarcati dalla Open Arms in quanto minorenni. Gli altri 8 si sono poi, dopo lo sbarco appunto, dichiarati maggiorenni: motivo per il quale rimarranno all'hotspot di contrada Imbriacola. Oggi è il diciottesimo giorno da quando i migranti, in acque libiche, sono stati soccorsi dalla ong spagnola.