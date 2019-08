Open Arms: "Terra in vista e nessuna soluzione, è un'agonia insopportabile"

"Giorno 15. Viviamo a bordo un'agonia insopportabile. 6 evacuazioni di emergenza in 2 settimane di calvario. Terra in vista e nessuna soluzione. I diritti delle 134 persone vengono calpestati ogni minuto di più. Se la política europea non sa trovare soluzioni, chi deve farlo?". Lo scrive su Twitter l'ong spagnola della Open Arms. Dopo le due evacuazioni mediche nel giro di sette ore, tutto è di nuovo in stallo. Dalla Open Arms, sempre via Twitter, poco dopo, è stato rilanciato: "Non possiamo più aspettare. Abbiamo bisogno di un porto subito".

La testimonianza

“Grazie a Dio siamo riusciti ad uscire dalla Libia e siamo salvi. Non mi importa dove mi portano in Europa, niente può essere peggio di quello che abbiamo passato”. Lo ha detto, secondo quanto riporta l'ong spagnola di Open Arms, Milka, 18 anni, evacuata ieri dalla nave. Si tratta di una giovane donna che ha trascorso due anni in Libia.

Bruxelles: interveniamo se richiesto

La Commissione Ue "accoglie con favore la solidarietà mostrata da sei Stati membri" favorevoli ad accogliere parte dei migranti della Open Arms, ed è "molto grata della collaborazione di Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna". Ma ancora non ha ricevuto richiesta di aiuto dagli Stati membri e quindi "resta pronta a fornire coordinamento e sostegno operativo sul terreno non appena ci verrà richiesto e non appena si sarà trovata una

soluzione sullo sbarco". Lo ha detto, secondo quanto riporta l'Ansa, un portavoce della Commissione, ricordando che "la situazione di persone bloccate in mare è insostenibile e ci ricorda ancora una volta che serve urgentemente una soluzione stabile per assicurare che le persone possano sbarcare rapidamente e in sicurezza e avere l'assistenza che serve". La portavoce ha precisato che "non è responsabilità di uno o due Stati membri, ma di tutta l'Unione".

"Nel frattempo invitiamo gli Stati membri a facilitare e a compiere progressi su soluzioni temporanee" per quanto riguarda la Open Arms e le altre imbarcazioni ancora in mare con a bordo migranti, come la Ocean Viking. "La Commissione è pronta a sostenere operativamente e finanziariamente" le soluzioni che i Governi vorranno mettere in campo, ha aggiunto. Per quanto riguarda l'emergenza attuale, però, Bruxelles non ha molto margine di manovra: "Lo sbarco non è competenza della Commissione. Quello che possiamo fare è trovare una soluzione per la redistribuzione dei migranti, e questo crea le condizioni per prendere le decisioni sullo sbarco". Ma "procediamo solo con una richiesta formale" dei Governi, che finora non c'è stata - ha concluso il portavoce - .