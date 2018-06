Incassata una sola mensilità, netturbini sul piede di guerra: nuovo sciopero

Il raggruppamento di imprese Iseda, Seap e Sea ha pagato un solo mese. Due, invece, gli stipendi arretrati che gli operatori ecologici in servizio a Lampedusa s'aspettavano. Da domani - secondo quanto annuncia Aldo Mucci della Usb - sarà, dunque, sciopero.

I 16 operatori ecologici si asterranno dal lavoro domani e dopodomani e fino alla fine del mese non faranno più alcuno straordinario. "Le aziende hanno pagato solo un mese - ha spiegato il sindacalista Aldo Mucci - . I lavoratori sono stanchi, esasperati e credo che lo sciopero sarà prolungato fino a quando Comune e aziende non concorderanno come fare per sanare tutti gli arretrati".

Neanche una settimana fa, mentre Lampedusa era invasa dai rifiuti e gli operatori ecologici – per l’ennesima volta – si erano fermati per due giorni, sembrava essere arrivata la svolta. Dopo quello sciopero, per reclamare il pagamento degli stipendi di febbraio, marzo, aprile, maggio e la quattordicesima, era arrivata la promessa circa il pagamento di due mensilità. I netturbini ne hanno incassato soltanto una e dunque lo stato d'agitazione non soltanto non è rientrato, ma si va verso altri due giorni - domani e dopodomani - di sciopero.