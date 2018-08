"Navigava nell'area marina protetta", denunciato un turista 48enne

E’ stato sorpreso, mentre al timone di una imbarcazione di cinque metri e mezzo, navigava all’interno dell’area marina protetta integrale denominata “Isole Pelagie”. Ad accorgersi, durante un usuale pattugliamento delle coste di Lampedusa, di quell’unità da diporto – nei pressi dell’isola dei Conigli – è stata una motovedetta dei carabinieri. Militari dell’Arma che, nel tardo pomeriggio di martedì, hanno bloccato e identificato chi era alla guida del natante. Si tratta di un quarantottenne residente in provincia di Rimini e in vacanza sulla più grande delle isole Pelagie. Il turista è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

I controlli, da parte dei carabinieri, ma non soltanto, sono sistematici per garantire la salvaguardia delle caratteristiche marine tipiche dell’arcipelago delle Pelagie dove si incontrano l’Africa e l’Europa. E l’area marina protetta integrale, una vera e propria riserva, è completamente off-limits sia alle imbarcazioni che alle moto d’acqua.