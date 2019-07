La nave "Alex" si sposta al molo Favarolo: dopo 2 ore può attraccare il traghetto Cossyra

La Guardia costiera di Lampedusa ha disposto che il veliero Alex venga spostato al molo Favarolo. Soltanto in questo modo il traghetto di linea Cossyra, fermo da quasi due ore all'imboccatura del porto, potrà ormeggiare in banchina. I migranti, a bordo della nave della Ong Mediterranea, intanto sono stati rifocillati.

Il traghetto di linea - il Cossyra - che, partito da Porto Empedocle stamani, stava per giungere a Lampedusa è rimasto bloccato, all'imboccatura del porto, per quasi due ore. La banchina del porto vecchio era occupata, infatti, dalla nave Alex della Ong Mediterranea che ha a bordo, ancora, i 41 migranti salvati giovedì scorso in acque libiche. Sulla banchina, a tenere a bada l'ordine pubblico e non è semplice, c'è la polizia di Stato.

E' riuscito, invece, ad attraccare l'aliscafo e i turisti sono sbarcati sulla banchina di Lampedusa. La banchina continua ad essere presidiata dalle forze dell'ordine - dalla polizia di Stato in prima linea - che impediscono ai curiosi di avvicinarsi.