"Mare Jonio" davanti a Lampedusa, Di Maio: "Non ci sarà un nuovo caso Diciotti"

"Quello che posso assicurare è che non ci sarà un nuovo caso Diciotti''. La nave Ong Mar Ionio ''non sarà un nuovo caso Diciotti''. Lo assicura Luigi Di Maio, leader M5S, ai microfoni di Radio anch'io. "Siamo al lavoro e stiamo verificando le condizioni di vita a bordo della nave Ong, perché la priorità è il salvataggio delle persone. In secondo luogo, da quello che sembra, ancora una volta si tratta di una nave che non ha rispettato le regole: non sono state rispettate, infatti, le direttive delle autorità libiche. Inoltre, la novità è che questa Ong, per la prima volta, batte bandiera italiana".