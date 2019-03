Mare Jonio è davanti Lampedusa, il ministro Salvini: "Non sbarca nessuno, è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina"

"Stanno commettendo un reato che è quello di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Sky tg24, in merito alla nave Ong "Mare Jonio" che si trova, alla fonda, ad un miglio e mezzo da Lampedusa. Si tratta, in questo caso, di una nave battente bandiera italiana. Una nave alla quale sarebbe stato imposto di fermarsi, ma che ha continuato la navigazione perchè - a causa del mare molto mosso: le onde arrivavano a circa 3 metri - sarebbero stati in pericolo di vita.

"Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché questa nave dei centri sociali ha raccolto questi immigrati in acque libiche - ha spiegato il ministro Salvini - , stava intervenendo una motovedetta libica, non hanno obbedito a nessuna indicazione, hanno autonomamente deciso di dirigere verso l'Italia per motivi esclusivamente politici. Ora se uno Stato esiste, se delle convenzioni internazionali esistono, se dei confini esistono non è la prima nave che può decidere cosa si fa e cosa non si fa. Se uno raccoglie 50 persone nelle acque di un paese straniero, è più vicino al paese straniero, per motivi di sicurezza dove va? Nel posto più vicino o in quello più lontano?".

Sul fatto che, adesso, la nave è ad un miglio e mezzo dalla costa di Lampedusa, il ministro Salvini è stato chiaro: "Possono essere nutriti, curati, vestiti. Gli si da tutti i generi di conforto, ma in Italia, per quello che mi riguarda, non mettono piede. O c'è l'autorità giudiziaria, che prescinde da me, che riterrà che questo non sia stato un soccorso e decide di intervenire legalmente e allora, per quanto mi riguarda, la situazione verrà gestita da altri, oppure il ministero dell'Interno non indica nessun porto. Questo è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina".