Nave "Alex" di Mediterranea, Salvini: "Rifiuta disponibilità Malta, è un caso di pirateria"

La nave Alex della Ong Mediterranea ha rifiutato "la disponibilità del porto di La Valletta come punto di sbarco, allora basta: è evidente che si tratta di pirateria anche in questo caso". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al Gr1, su Radi 1.

Per Salvini "c'è un porto sicuro, un porto europeo indicato: se questa nave dei centri sociali disubbidisse anche a un'indicazione di un'autorità europea sarebbe di una gravità assoluta". In questo caso "non c'è di mezzo la Libia o la Tunisia, ma un porto di un Paese europeo".