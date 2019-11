Il naufragio davanti l'isola dei Conigli, il sindaco: "Contiamo i morti nell'indifferenza"

"Contiamo i morti. Siamo tornati a contare i morti e lo stiamo facendo, ancora una volta, nel silenzio più assoluto e nell'indifferenza. Siamo però di fronte ad una società che sparge solo odio e rancore". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello, informandosi sistematicamente sul recupero delle salme dopo il naufragio di ieri sera ad un miglio dall'isola dei Conigli. "Sono molti di più, sono molti di più" - ha aggiunto Martello in merito all'attuale dato su 7 cadaveri avvistati e recuperati.

Salvatore Martello si trova in questo momento a Barcellona, dove ieri ha incontrato il primo cittadino della città spagnola Ada Colau, per la presentazione del progetto Clarinet, che vede proprio il comune di Lampedusa e Linosa quale ente capofila con altri sette enti locali situati in territori di confine, dieci enti della società civile di otto paesi europei e due network internazionali impegnati sui temi della solidarietà, dell'accoglienza e della cooperazione nel Mediterraneo.

Le reazioni

"L'attuale governo giallo-rosso è l'unico responsabile dell'ennesima sciagura consumata ieri nei nostri mari. Ancora un naufragio nelle coste siciliane, ancora dispersi e persone annegate. A causa del buonismo dell'attuale maggioranza tornano in mare i barchini e i migranti a morire. Altre vite spezzate per l'incapacità di chi non ostacola le nuove partenze e, complice di questi traffici, continua a mettere in ginocchio un'isola ormai al collasso. Bisogna tornare al comando del Paese e, grazie ai decreti sicurezza di Matteo Salvini, fermare le politiche scellerate di Lamorgese e compagni". Lo ha detto il deputato siciliano Alessandro Pagano, vicecapogruppo della Lega alla Camera.