Corteo di barche sul luogo della strage: ci sono anche alcuni dei 155 superstiti

Cittadini, rappresentanti di associazioni, forze dell'ordine, istituzioni, ma soprattutto circa 500 studenti provenienti da scuole ed istituti italiani ed europei, indossando la maglietta "#iosonopescatore" hanno dato vita al corteo che partendo da piazza Castello arriverà alla Porta d'Europa a Lampedusa per ricordare le 366 vittime del naufragio del 3 Ottobre 2013. Le magliette (ne sono state distribuite 2.000 realizzate grazie al progetto "Snapshots from the Borders", del quale il Comune di Lampedusa è capofila) vogliono ricordare che "la legge del mare" è l'unica legge alla quale bisogna far riferimento quando c'è una vita in mare da salvare.

"Da Lampedusa parte una voce molto forte, sacrosanta: l'Europa ha il dovere di intervenire e spiegare quello che sta accadendo e soprattutto dare risposte. Ma anche l'Italia ha il dovere di intervenire, nell'attesa che l'Europa capisca, l'Italia deve aprire le porte, deve abbattere i muri, deve aprire porte e porti". Lo ha detto Giuseppe Cristoforo, sottosegretario Miur, durante il corteo per commemorare l'anniversario. "Spero di poter celebrare, un giorno, questa giornata, considerandola veramente giornata della memoria. Ed oggi non lo è ancora - ha aggiunto - perché la strage non è finita il 3 ottobre del 2013, ma la strage è continuata: sono morte migliaia e migliaia di persone anche in questi anni. E' quindi una giornata della memoria molto atipica. Spero che un giorno possa essere un drammatico ricordo del passato, da poter raccontare e da poter considerare una storia finita".

"L'anno prossimo abbiamo bisogno che vengano a Lampedusa anche i ragazzi delle scuole dei paesi rivieraschi del Mediterraneo, perchè solo scambiandoci le idee possiamo capire come si vive in Italia, in Europa, in Africa, perchè solo contaminando la cultura ci può essere un mondo di pace - ha detto, invece, il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, a conclusione del suo intervento davanti alla Porta d'Europa - . Questa - ha aggiunto - non è solo una Porta, questa è anche la finestra dell'Europa. E allora dalla finestra gli altri devono guardare quello che succede nel Mediterraneo".

Un corteo formato da diverse barche di pescatori ha raggiunto il tratto di mare davanti alle coste di Lampedusa dove il 3 ottobre del 2013 naufragò un barcone con oltre 500 migranti, causando 366 morti. A bordo delle imbarcazioni oltre a cittadini, rappresentanti di associazioni, forze dell'ordine, istituzioni, e ai circa 500 studenti provenienti da scuole ed istituti italiani ed europei, anche alcuni dei 155 superstiti molti dei quali hanno perso nel naufragio familiari ed amici. Sul luogo della strage è stata lanciata una corona di fiori. La cerimonia di commemorazione, che si è svolta dopo il corteo che dal centro di Lampedusa ha raggiunto la Porta d'Europa, è stata organizzata nell'ambito del progetto "Snapshots from the Borders", del quale il Comune di Lampedusa è capofila, che si sta svolgendo in contemporanea anche in 29 città europee per promuovere una petizione per chiedere all'Ue che il 3 ottobre diventi "Giornata europea della memoria e dell'accoglienza"