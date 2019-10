Naufragio di Lampedusa, i sommozzatori recuperano altri due cadaveri

Due salme sono state recuperate, nella giornata di ieri, dai sommozzatori della Guardia costiera che, a 60 metri di profondità, continuano a cercare di recuperare i cadaveri del naufragio verificatosi, a 6 miglia da Lampedusa, nella notte fra domenica 6 e lunedì 7.

Venerdì era stato ripescato il cadavere di un uomo, mentre il giorno prima altri 6 - e non 7 come era stato riferito in precedenza - corpi fra cui quello di un bambino sono stati riportati sulla terraferma. Sul fondo del mare dovrebbero esserci almeno altre 3 salme. Erano stati 12 infatti i corpi avvistati dal Rov della Guardia costiera, ma non è escluso che nelle vicinanze del barchino naufragato possano esserci altri cadaveri.

Oggi le condizioni del mare sono proibitive: ci sono onde alte 1,5 metri, quindi i sommozzatori non si stanno immergendo. A coordinare le operazioni è il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella che si sta occupando del fascicolo d'inchiesta sul naufragio.