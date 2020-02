Il bancario trovato morto in una camera d'albergo, eseguita l'autopsia

Si è svolta ieri pomeriggio, con alcuni giorni di ritardo rispetto alle previsioni per problemi di natura logistica, l’autopsia sulla salma del bancario licatese, Mario Pira, 63 anni, dipendente di Unicredit, trovato morto in una camera di albergo a Lampedusa dove era in servizio. Il cadavere dell’uomo è stato trovato lo scorso 31 gennaio. Sulla vicenda il pubblico ministero Gianluca Caputo ha aperto un’inchiesta, ipotizzando il reato di omicidio colposo, perché, nella camera di albergo, sono stati trovati dei certificati che attestavano visite ed accertamenti, effettuati alcune ore prima, nel poliambulatorio dell’isola.

A provocare la morte del bancario, secondo una prima ipotesi, potrebbero essere stati dei problemi di natura cardiaca. Il magistrato della Procura vuole, quindi, accertare se c’è stata imperizia da parte dei sanitari che lo avrebbero lasciato andare in albergo senza ricoverarlo o disporre altri accertamenti. Sono stati proprio i due medici che lo hanno visitato per l’ultima volta a finire sotto inchiesta, come atto dovuto per consentirgli di esercitare al meglio la propria difesa nella fase delle indagini preliminari. Nel collegio difensivo dei medici, fra gli altri c'è l'avvocato Luigi Troja.

L’autopsia è stata eseguita ieri dal medico legale Sergio Cinque e nelle prossime settimane si conosceranno gli esiti. Al medico legale è stato chiesto di accertare le cause del decesso. La salma, che prima dell’autopsia è stata trasportata dall’ospedale di Licata a quello di Agrigento, per l’accertamento autoptico, nelle prossime ore sarà restituita ai familiari per i funerali. Nel frattempo l’indagine farà il suo corso.