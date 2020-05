Non sono rimasti all'addiaccio: migranti trasferiti in locali della parrocchia

I migranti non hanno trascorso la notte sul molo Favarolo. Ieri sera sono stati trasferiti alla "Casa fraternità" che è gestita dal parroco di Lampedusa: don Carmelo La Magra. Un trasferimento che è avvenuto dopo più pressioni fatte dallo stesso sacerdote.

Per i 67, soccorsi a 12 miglia dalla costa da Guardia costiera e Guardia di finanza, e per i 9 tunisini sbarcati in maniera autonoma, questa appena trascorsa, sarebbe stata infatti la seconda notte consecutiva trascorsa sul molo. Molo sul quale, nel pomeriggio di ieri, sono andati ad aggiungersi anche i 44 extracomunitari che erano stipati su un gommone soccorso dalle motovedette di Capitaneria e Fiamme gialle.

Stamani, i due gruppi di 67 e 9 lasceranno l'isola con il traghetto di linea. Dopo l'arrivo, previsto per la serata odierna, a Porto Empedocle verranno trasferiti in una struttura di Ragusa. I 44 arrivati nel tardo pomeriggio di ieri dovrebbero invece venir trasferiti, sempre con il traghetto, domattina.