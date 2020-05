Migranti si tuffano in mare alla vista delle motovedette: salvati in 67

Sono 67 le persone che sono state salvate, a circa 12 miglia da Lampedusa, dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza. Alcuni dei migranti, che si trovavano a bordo di una imbarcazione in legno con motore in avaria, alla vista delle unità navali si sono lanciati in acqua e sono stati recuperati immediatamente dai soccorritori presenti sulle due motovedette classe 300 della Guardia costiera di Lampedusa.

Le motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza hanno fatto rotta verso il porto di Lampedusa con a bordo le persone salvate.