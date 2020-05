Migranti soccorsi da un peschereccio, evacuazione medica per donna incinta

Una donna, al nono mese di gravidanza, e il marito sono stati trasferiti - è stata un'evacuazione medica - dal peschereccio che li aveva soccorsi, assieme ad altre 48 persone, a circa 18 miglia da Lampedusa, in acque Sar maltesi.

Con una motovedetta i due sono stati portati a Lampedusa per un'emergenza medica legata alla gravidanza. Dopo lo sbarco sull'isola, con l'elisoccorso la donna è stata trasferita all'ospedale "Ingrassia" di Palermo.

A bordo del peschereccio restano gli altri 48 compagni di viaggio, verosimilmente in fuga dalla Libia. A lanciare l'allarme, dopo aver perso il contatto telefonico, durante la notte fra sabato e domenica, era stata Alarm Phone.

La nave-quarantena "Moby Zazà" - con a bordo due gruppi di immigrati (facenti parte di due diversi sbarchi) - resta a disposizione, per il momento, in rada di Lampedusa in attesa di ordini da parte del ministero dell’Interno.