Migranti, i 44 ospiti della parrocchia portati nell'hotspot: altri 70 verso Porto Empedocle

I 44 migranti, ospiti della Casa della fraternità che è gestita da don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa, sono stati postati all'hotspot di contrada Imbriacola. Il gruppo era sbarcato domenica sull'isola. Il parroco per non lasciarli su molo Favarolo all'addiaccio aveva aperto le porte della Casa della fraternità dove però non ci sono neanche letti.

Liberatosi l'hotspot (i 116 migranti sono stati imbarcati, stamattina, sul traghetto di linea per Porto Empedocle e poi continueranno il viaggio per strutture d'accoglienza della Toscana), i 44 sono stati trasferiti nella struttura d'accoglienza dove continueranno la quarantena.

Restano, al momento, sul molo Favarolo 220 migranti: i 156 sbarcati stanotte e i 64 che non erano stati trasferiti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Settanta dei 220 migranti, che per l'intera giornata sono rimasti sul molo Favaloro del porto di Lampedusa sono stati imbarcati in serata sulle motovedette della Guardia di finanza con destinazione Porto Empedocle. I restanti 150, praticamente quasi tutti gli extracomunitari sbarcati nella notte (erano 156), dovrebbero invece lasciare l'isola domattina con il traghetto di linea.