Notte su molo Favarolo per i 100 migranti sbarcati, andranno a Pozzallo

I 100 migranti – 49 uomini, 44 donne e 7 minori – sono ancora sul molo Favarolo. Non c’è stata possibilità di trasferirli all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 116 persone, a fronte di una capienza massima per 96, in quarantena sanitaria. Non c’è più il traghetto della sera per imbarcarli e trasferirli verso Porto Empedocle. Sono, dunque, rimasti in attesa - per l'intera notte - del traghetto di questa mattina.

Erano le 11 circa di ieri quando il barcone – stracarico – arrivava praticamente fino al porto. “Non abbiamo soluzioni, a meno che la Prefettura non disponga l’intervento di motovedette per il loro trasferimento – diceva ieri sera il sindaco delle Pelagie Totò Martello – non abbiamo soluzione”. A controllare e vigilare il gruppo di migranti, sistemato alla meno peggio su molo Favarolo, ieri, c’erano – e rimarranno finché gli extracomunitari non verranno trasferiti – le forze dell’ordine.

Dalla Prefettura di Agrigento hanno fatto sapere che “i 100 migranti verranno trasferiti con il traghetto (che parte questa mattina ndr.) e andranno a Pozzallo”.