Imbarcati 110 migranti sulla "Moby Zazà", trasferimento diverso per i tunisini

Non sono stati fatti salire sulla nave quarantena "Moby Zazà" i 28 tunisini che, assieme ad altri immigrati, sono sbarcati nella tarda serata di mercoledì a Lampedusa. La nave quarantena, stanotte, è salpata da Porto Empedocle per andare ad imbarcare i 137 migranti che, per due notti, sono stati accolti dalla Casa della fraternità: locali della parrocchia di Lampedusa. Sono stati imbarcati i migranti di Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Repubblica Centrafricana e Mali: in totale 110 persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non i 28 tunisini che verranno trasferiti, verosimilmente in serata, a Porto Empedocle con una motovedetta.

La scelta è stata fatta dopo che, ieri, per l'intera giornata, 14 tunisini che erano imbarcati proprio sulla "Moby Zazà" hanno protestato chiedendo di essere sbarcati. In serata, per scongiurare problemi d'ordine e sicurezza, i 14 sono stati sbarcati e trasferiti al centro d'accoglienza di Villa Sikania a Siculiana. Prima ancora, un tunisino 28enne - tentando la fuga - s'è gettato in mare sperando forse di riuscire a raggiungere a nuoto la costa.