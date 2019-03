La Procura convalida il sequestro della "Mare Jonio", Salvini: "E' un precedente storico"

"C'è stato finalmente il sequestro di un'imbarcazione. Il provvedimento, confermato pochi minuti fa dalla Procura di Agrigento, è un precedente storico". Lo dichiara il ministro dell'Interno Matteo Salvini, all'ingresso a Palazzo Chigi.

"Non possono fare il sequestro della nave se non sbarcano le persone. C'è stato il sequestro, è stato convalidato dalla Procura e questo, per me, è storico perché non erano mie ipotesi che ci fossero illegalità" - ha sottolineato il vice premier Salvini - .

Il ministro dell'Interno, ieri mattina, aveva negato la possibilità di sbarco ai 49 migranti e aveva parlato di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Poi, nel tardo pomeriggio, prima la Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta e poi, poco dopo, è stato autorizzato l'ingresso in porto della nave e dunque lo sbarco dei 48 migranti che hanno gridato: "Libertè .. libertè .. ".