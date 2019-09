La "Mare Jonio" arriva a Lampedusa, contestato il decreto Sicurezza bis

"Abbiamo fatto ingresso in acque territoriali con l'autorizzazione formale della Guardia costiera. Adesso ci contestano la violazione del decreto Sicurezza bis. E' l'ultima vendetta di chi non tollera che l'umanità prevalga". Lo hanno scritto, stanotte, dalla Mediterranea Saving Humas per l'ingresso in acque territoriali italiane della Mare Jonio.

Poco prima era stato ufficializzato che la "Mare Jonio" si stava dirigendo verso Lampedusa "e indica, con una freccia, la direzione dell'umanità" - scrivevano sempre dalla Mediterranea - .