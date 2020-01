Dissesto idrogeologico e pericoli, interdette aree demaniali: ecco quali

Scala dei Turchi e Punta Majata a Realmonte, Cala Croce Ovest e isola dei Conigli a Lampedusa ed Est della Caletta, Est del dissalatore: sopra e sotto la strada, costa degli scogli dei bovi marini, Faraglioni, Punta Calcarelle, Cala Pozzolana di Levante e Cala Pozzolana. Sono queste le porzioni di aree demaniali marittime, nei Comuni costieri del Libero consorzio comunale, che sono state oggetto di interdizione “per il sussistere di pericolo per la pubblica incolumità causato dal dissesto idrogeologico”. A firmare, negli ultimi giorni, l’integrazione ad una precedente ordinanza del giugno del 2019 è stata la dirigente della struttura territoriale dell’Ambiente Agrigento-Caltanissetta della Regione Siciliana: Olimpia Campo.

L’indicazione delle nuove aree sottoposte ad interdizione è stata già notificata a tutti i Comuni costieri dell’Agrigentino, al Libero consorzio comunale, alla Guardia costiera, a Legambiente per la riserva di Lampedusa, al dipartimento regionale Territorio ed Ambiente, alla Prefettura di Agrigento, a tutte le forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, al dipartimento regionale di Protezione civile, al dipartimento regionale per lo Sviluppo rurale, all’ispettorato ripartimentale delle foreste e, per conoscenza, anche alla Procura della Repubblica. Una comunicazione indispensabile perché “gli uffici, ognuno per quanto di rispettiva competenza, devono verificare l’esatta osservanza dell’ordinanza di interdizione”.

Le nuove aree censite nel Pai hanno un carattere di pericolosità qualificato “P3” e “P4”: pericolosità molto elevata. Sono state qualificate “P4”: l’area tra fosso delle Canne e F. San Leone, fra cui Punta Majata, a Realmonte. “P3”, invece una porzione della Scala dei Turchi. “P3” è anche Cala Croce Ovest a Lampedusa, mentre sono aree a pericolosità molto elevata le zone: Est della Caletta, Est del dissalatore sotto la strada ed Est del dissalatore sopra la strada, Costa degli scogli dei Bovi Marini, Faraglioni, Punta Calcarella, Nord di Punta Calcarella, Cala Pozzolana di Levante, Cala Pozzolana a Linosa e l’area dell’isola dei Conigli sulla più grande delle isole Pelagie.