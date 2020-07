Hotspot, Lamorgese: "Test sierologici e trasferimenti per svuotare la struttura"

"Per quanto riguarda la situazione di Lampedusa, ai migranti viene somministrato il test sierologico. In merito agli arrivi degli ultimi giorni, già oggi è previsto il trasferimento di almeno 200 migranti attesi a Porto Empedocle per poi essere trasferiti sul territorio nazionale. Domani ne verranno trasferiti altri 100 e sulla base di una programmazione progressivamente aggiornata si procederà allo svuotamento dell'hot spot". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese rispondendo alla Camera al question time.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nell'ambito delle diverse iniziative adottate dal Ministero dell'Interno, segnalo l'avvenuta pubblicazione il 14 luglio, di un nuovo avviso, con procedura accelerata, per il noleggio di navi da adibire alla sorveglianza sanitaria che prevede la presentazione delle offerte entro domani 16 luglio'' - ha detto sempre il ministro, rispondendo al question time alla Camera - .