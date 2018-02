La spiaggia dei Conigli è la più bella d’Italia, Zanna: "Piccolo miracolo con poche risorse"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Spiaggia dei Conigli la più bella d’Italia. “Nonostante le tante difficoltà che aumentano ogni anno, la riduzione progressiva delle risorse finanziarie e la mancanza di idonei strumenti gestionali, riusciamo a fare un piccolo miracolo che ci viene riconosciuto dagli stessi turisti e dai tour operator. Per il mondo delle aree naturali protette, ormai in crisi da anni, è una vera rarità, e ne siamo orgogliosi”.

Dichiarazione di Gianfranco Zanna, presidente regionale di Legambiente Sicilia.

“Il riconoscimento assegnato da Tripadvisor alla Spiaggia dei Conigli, riserva naturale gestita da Legambiente Sicilia, come “più bella spiaggia d’Italia”, conferma non solo la bellezza del luogo, ma un modello di gestione di un'area naturale protetta, dove siamo riusciti a far convivere la tutela di un luogo protetto, con 100mila visitatori l’anno”. Lo dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia.

“Ma la notizia per noi importante, - continua - é che nonostante le tante difficoltà che aumentano ogni anno, la riduzione progressiva delle risorse finanziarie e la mancanza di idonei strumenti gestionali, riusciamo a fare un piccolo miracolo che ci viene riconosciuto dagli stessi turisti e dai tour operator locali e nazionali. Per il mondo delle aree naturali protette, ormai in crisi da anni, è una vera rarità, e ne siamo orgogliosi.

E’ necessario che la Regione - conclude Zanna - rafforzi la sua politica in materia di aree naturali protette e conservazione della natura, esportando i modelli virtuosi e le buone pratiche nella gestione delle aree di interesse naturalistico della nostra Regione, nella consapevolezza che solo attraverso la tutela e l’attenta cura dei territori è possibile creare reale valorizzazione e sviluppo sostenibile”.